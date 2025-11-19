Определились все участники Кубка мира — 2027 по регби

Стали известны все сборные-участницы Кубка мира — 2027 по регби, который пройдёт с 10 сентября по 23 октября в Австралии. Соревнования примут семь городов: Аделаида, Перт, Ньюкасл, Сидней, Мельбурн, Таунсвилл и Брисбен.

Автоматически квалифицировались на турнир 12 сборных, которые заняли первые три места на групповом этапе предыдущего розыгрыша Кубка мира – 2023, остальные участники проходили отбор через квалификационные турниры. Всего в розыгрыше Кубка мира — 2027 примут участие 24 сборные.

Африка: ЮАР, Зимбабве.

Азия: Гонконг.

Европа: Англия, Франция, Ирландия, Шотландия, Италия, Уэльс, Грузия, Испания, Румыния, Португалия.

Тихоокеанский регион: Австралия, Фиджи, Япония, Новая Зеландия, Тонга, Самоа, Канада, США.

Южная Америка: Аргентина, Уругвай, Чили.

Жеребьёвка группового раунда Кубка мира – 2027 запланирована на 3 декабря. Все команды, которые принимают участие в розыгрыше будут разделены на четыре корзины, распределение по корзинам будет основано на рейтинге World Rugby по итогам ноября 2025 года.