Россия уверенно обыграла Испанию на командном чемпионате мира по шахматам среди женщин

Женская сборная России одержала третью победу на командном чемпионате мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания). В третьем туре россиянки одолели команду Испании. Встреча завершилась со счётом 3,5:0,5.

Победы в своих партиях одержали Ольга Гиря, Лея Гарифуллина и Полина Шувалова. Партия Екатерины Лагно завершилась вничью.

На чемпионате мира по шахматам 12 команд разделены на две группы, в которых сыграют по пять туров. Россиянки выступают в группе А. Помимо российских спортсменок, в группу также входят сборные США, Азербайджана, Перу, Казахстана, Испании. Шахматистки из России принимают участие в турнире в нейтральном статусе.