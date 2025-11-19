Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Андрей Есипенко объяснил, почему на Кубке мира — 2025 много неожиданных результатов

Андрей Есипенко объяснил, почему на Кубке мира — 2025 много неожиданных результатов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский шахматист, гроссмейстер (2011) Андрей Есипенко высказался о факторе удачи после выхода в полуфинал Кубка мира — 2025. В четвертьфинале на тай-брейке россиянин обыграл американца Сэма Шенкленда со счётом 3:1. В полуфинале Есипенко встретится с китайским шахматистом Вэй И.

— Смотрела ваши другие интервью, вы говорили, что удача — большая составляющая успеха на этом Кубке мира. Насколько вы в это верите и какие ещё факторы, по-вашему, влияют?
— Да, думаю, в этом формате вы играете две классические партии, обычно никто не хочет рисковать, получаются две ничьи, а потом в рапиде… Считаю, что нужно играть больше партий, чтобы действительно выявить сильнейшего. Мне кажется, поэтому в турнире столько неожиданных результатов — на короткой дистанции всё может случиться. Так что, по моему мнению, чтобы определить лучшего игрока, нужно больше партий, — приводит слова Есипенко «Шахматный вестник».

Материалы по теме
Российские шахматистки мощно выиграли последний ЧМ, в котором участвовали. Как это было?
Российские шахматистки мощно выиграли последний ЧМ, в котором участвовали. Как это было?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android