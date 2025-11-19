Андрей Есипенко объяснил, почему на Кубке мира — 2025 много неожиданных результатов

Российский шахматист, гроссмейстер (2011) Андрей Есипенко высказался о факторе удачи после выхода в полуфинал Кубка мира — 2025. В четвертьфинале на тай-брейке россиянин обыграл американца Сэма Шенкленда со счётом 3:1. В полуфинале Есипенко встретится с китайским шахматистом Вэй И.

— Смотрела ваши другие интервью, вы говорили, что удача — большая составляющая успеха на этом Кубке мира. Насколько вы в это верите и какие ещё факторы, по-вашему, влияют?

— Да, думаю, в этом формате вы играете две классические партии, обычно никто не хочет рисковать, получаются две ничьи, а потом в рапиде… Считаю, что нужно играть больше партий, чтобы действительно выявить сильнейшего. Мне кажется, поэтому в турнире столько неожиданных результатов — на короткой дистанции всё может случиться. Так что, по моему мнению, чтобы определить лучшего игрока, нужно больше партий, — приводит слова Есипенко «Шахматный вестник».