Российские шахматистки одолели Азербайджан на командном ЧМ-2025

Женская сборная России одержала четвёртую победу на командном чемпионате мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания). В 4-м туре россиянки одолели команду Азербайджана. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Победы в своих партиях одержали Ольга Гиря и Анна Шухман, вничью сыграли Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

На чемпионате мира по шахматам 12 команд разделены на две группы, в которых играют по пять туров. Россиянки выступают в группе А. Помимо российских спортсменок, в группу также входят сборные США, Азербайджана, Перу, Казахстана, Испании. Шахматистки из России принимают участие в турнире в нейтральном статусе.