Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские шахматистки одолели Азербайджан на командном ЧМ-2025

Российские шахматистки одолели Азербайджан на командном ЧМ-2025
Комментарии

Женская сборная России одержала четвёртую победу на командном чемпионате мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания). В 4-м туре россиянки одолели команду Азербайджана. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Победы в своих партиях одержали Ольга Гиря и Анна Шухман, вничью сыграли Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

На чемпионате мира по шахматам 12 команд разделены на две группы, в которых играют по пять туров. Россиянки выступают в группе А. Помимо российских спортсменок, в группу также входят сборные США, Азербайджана, Перу, Казахстана, Испании. Шахматистки из России принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Российские шахматистки мощно выиграли последний ЧМ, в котором участвовали. Как это было?
Российские шахматистки мощно выиграли последний ЧМ, в котором участвовали. Как это было?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android