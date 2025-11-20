Результаты женского командного чемпионата мира по шахматам на 19 ноября, турнирная таблица

19 ноября в испанском городе Линарес прошли матчи женского командного чемпионата мира по шахматам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня сборной России и турнирной таблицей по итогам встреч.
Командный чемпионат мира — 2025, женщины, 3-й тур:
Россия – Испания – 3,5:0,5.
Командный чемпионат мира — 2025, женщины, 4-й тур:
Азербайджан – Россия – 1:3.
Турнирная таблица
Группа А:
- Россия – 6 очков.
- США — 4.
- Казахстан – 4.
- Азербайджан — 2,
- Испания – 2.
- Перу – 0.
Группа Б:
- Грузия – 6 очков.
- Китай – 5.
- Индия – 3.
- Украина — 2.
- Узбекистан – 2.
- Франция – 0.
12 команд разделены на две группы, в которых сыграют по пять туров. Россиянки выступят в группе А. Помимо российских спортсменок, в группу также входят сборные США, Азербайджана, Перу, Казахстана, Испании.