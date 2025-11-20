Результаты женского командного чемпионата мира по шахматам на 19 ноября, турнирная таблица

19 ноября в испанском городе Линарес прошли матчи женского командного чемпионата мира по шахматам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня сборной России и турнирной таблицей по итогам встреч.

Командный чемпионат мира — 2025, женщины, 3-й тур:

Россия – Испания – 3,5:0,5.

Командный чемпионат мира — 2025, женщины, 4-й тур:

Азербайджан – Россия – 1:3.

Турнирная таблица

Группа А:

Россия – 6 очков. США — 4. Казахстан – 4. Азербайджан — 2, Испания – 2. Перу – 0.

Группа Б:

Грузия – 6 очков. Китай – 5. Индия – 3. Украина — 2. Узбекистан – 2. Франция – 0.

12 команд разделены на две группы, в которых сыграют по пять туров. Россиянки выступят в группе А. Помимо российских спортсменок, в группу также входят сборные США, Азербайджана, Перу, Казахстана, Испании.