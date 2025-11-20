Скидки
Главная Другие Новости

Результаты женского командного чемпионата мира по шахматам на 19 ноября, турнирная таблица

19 ноября в испанском городе Линарес прошли матчи женского командного чемпионата мира по шахматам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня сборной России и турнирной таблицей по итогам встреч.

Командный чемпионат мира — 2025, женщины, 3-й тур:

Россия – Испания – 3,5:0,5.

Командный чемпионат мира — 2025, женщины, 4-й тур:

Азербайджан – Россия – 1:3.

Турнирная таблица

Группа А:

  1. Россия – 6 очков.
  2. США — 4.
  3. Казахстан – 4.
  4. Азербайджан — 2,
  5. Испания – 2.
  6. Перу – 0.

Группа Б:

  1. Грузия – 6 очков.
  2. Китай – 5.
  3. Индия – 3.
  4. Украина — 2.
  5. Узбекистан – 2.
  6. Франция – 0.

12 команд разделены на две группы, в которых сыграют по пять туров. Россиянки выступят в группе А. Помимо российских спортсменок, в группу также входят сборные США, Азербайджана, Перу, Казахстана, Испании.

