«Чеховские Медведи» потерпели поражение от «СКА-Минск»

Российский клуб «Чеховские Медведи» (Чехов) уступил во встрече 2-го тура розыгрыша дивизиона Восток SEHA — Gazprom League белорусскому клубу «СКА-Минск» (Минск). Матч завершился со счётом 33:34.

Гандбол. «Дивизион Восток». 2-й тур:

«Чеховские Медведи» Чехов – «СКА-Минск» Минск – 33:34.

В розыгрыше турнира сезона-2025/2026 принимают участие шесть клубов из России и Беларуси: «Зенит (Санкт-Петербург), «Чеховские Медведи» (Чехов), «Виктор» (Ставрополь), «Мешков Брест» (Брест), «СКА-Минск» (Минск), «Машека» (Могилёв).

Действующим победителем соревнований является «Зенит» (Санкт-Петербург). В финале прошлогоднего розыгрыша гандболисты из Санкт-Петербурга с минимальным перевесом одолели «Чеховских Медведей» (35:34).