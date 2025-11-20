Владимир Путин узнал, как с помощью ИИ добиться прогресса в судействе

Президент России Владимир Путин выслушал, как с помощью искусственного интелекта объективизируют судейство в спорте. Об этом ему рассказали на выставке Сбера, посвящённой ИИ.

«Ключевая задача состоит в объективизации судейства. Специалисты благодаря ИИ пытаются объективизировать такой субъективный критерий, как «артистичность», — рассказали Путину.

«Спасибо большое, это делает спорт прозрачным, значит, более интересным, честным», — ответил Путин.

Главе государства представили сравнительный анализ развития ИИ в разных странах, информацию о его применении в системе госуправления и данные об уровне совершенствования основных разработчиков генеративных систем в России — Сберба и «Яндекса».