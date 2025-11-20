Скидки
Шахматист из Узбекистана впервые в истории сыграет на Турнире претендентов

Комментарии

Сегодня, 19 ноября, завершились четвертьфинальные матчи Кубка мира по шахматам — 2025 на Гоа (Индия). В полуфинал турнира вышли два представителя Узбекистана — Жавохир Синдаров и Нодирбек Якуббоев. Таким образом, кто-то из них станет первым в истории представителем Узбекистана на Турнире претендентов.

Синдаров и Якуббоев сыграют друг с другом в полуфинале Кубка мира, один из них точно займёт место не ниже второго. А путёвки на Турнир претендентов получает первая тройка шахматистов.

11-й розыгрыш Кубка мира проходит на индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября. Призовой фонд турнира на Гоа составляет $ 2 млн.

Андрей Есипенко объяснил, почему на Кубке мира — 2025 много неожиданных результатов
