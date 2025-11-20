Скидки
Климент Колесников не выступит на Кубке сильнейших в Минске

Двукратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио (2020) российский пловец Климент Колесников не выступит на Кубке сильнейших, который пройдёт в Минске с 20 по 23 ноября. Об этом спортсмен сообщил у себя на странице в соцсети.

«Меня в Минске не будет, не ищите. Увидимся на [Кубке] Сальникова», – написал Колесников у себя в телеграм-канале.

На Кубке сильнейших в Минске выступит около 500 спортсменов из 11 стран, включая Россию.

Кубок Сальникова, в котором Колесников планирует принять участие, традиционно проходит в Санкт-Петербурге. В 2025 году он состоится 19 и 20 декабря.

