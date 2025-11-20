Ирина Аввакумова может войти в тренерский штаб сборной России по прыжкам с трамплина

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанной команде Ирина Аввакумова может войти в тренерский штаб национальной сборной. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на слова президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского.

Сейчас спортсменка является консультантом женской сборной по прыжкам с трамплина, осенью 2024 года она также дебютировала в качестве линейного арбитра матчей Женской хоккейной лиги.

«Иру мы не уговаривали остаться спортсменкой. То, что она поставила такую жирную точку на Олимпиаде в Пекине, – это большой успех и для неё, и для федерации, и для вида спорта. Она планировала завершать карьеру, но тем не менее находится в сфере интересов и федерации, и тренерского штаба сборной команды по прыжкам с трамплина. В настоящий момент она является консультантом женской сборной по прыжкам с трамплина параллельно с судейством не на общественных началах, а фактически на официальном контракте с федерацией с весны этого года. Она выезжала на несколько тренировочных мероприятий и оказывала консультационную поддержку.

Я не исключаю её дальнейшего вхождения в тренерский штаб в качестве специалиста. Поскольку тот опыт, знания, которые она получила как спортсменка и как кандидат наук, она защитила диссертацию, позволяют рассчитывать, что у нас в поле зрения квалифицированный специалист именно по женским прыжкам. Мы знаем её информацию по поводу судейства в хоккее, ей это приносит удовольствие, и мы с ней на связи», — приводит слова Дубровского ТАСС.