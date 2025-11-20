Магнус Карлсен сыграет на чемпионате мира по рапиду и блицу

16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен примет участие в чемпионатах мира по рапиду и блицу 2025 года. Об этом стало известно после того, как ФИДЕ опубликовала списки участников.

Помимо Магнуса Карлсена, в соревнованиях примут участие Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Володар Мурзин, Фабиано Каруана, Винсент Каймер, Аниш Гири, Гукеш Доммараджу и другие топ-шахматисты.

Чемпионат мира ФИДЕ по быстрым шахматам и блицу пройдёт в Дохе (Катар) с 25 по 30 декабря. Призовой фонд составил более € 1 млн. Он распределится как на открытый турнир, так и на женский. Последний раз чемпионат проходил в Дохе в 2016 году, когда Василий Иванчук завоевал титул в рапиде, а Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу.