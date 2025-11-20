Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Магнус Карлсен сыграет на чемпионате мира по рапиду и блицу

Магнус Карлсен сыграет на чемпионате мира по рапиду и блицу
Комментарии

16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен примет участие в чемпионатах мира по рапиду и блицу 2025 года. Об этом стало известно после того, как ФИДЕ опубликовала списки участников.

Помимо Магнуса Карлсена, в соревнованиях примут участие Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Володар Мурзин, Фабиано Каруана, Винсент Каймер, Аниш Гири, Гукеш Доммараджу и другие топ-шахматисты.

Чемпионат мира ФИДЕ по быстрым шахматам и блицу пройдёт в Дохе (Катар) с 25 по 30 декабря. Призовой фонд составил более € 1 млн. Он распределится как на открытый турнир, так и на женский. Последний раз чемпионат проходил в Дохе в 2016 году, когда Василий Иванчук завоевал титул в рапиде, а Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу.

Материалы по теме
Карлсен высказался о влиянии критики Крамника на скончавшегося в 29 лет Народицкого
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android