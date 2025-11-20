Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Москве завершился первый в истории официальный чемпионат России по воздушной гимнастике

В Москве завершился первый в истории официальный чемпионат России по воздушной гимнастике
Аудио-версия:
Комментарии

17 и 18 ноября 2025 года в Москве, на арене «Академии спорта Динамо», состоялись первые официальные первенство и чемпионат России по воздушной гимнастике. Это масштабное мероприятие, организованное Национальной федерацией воздушной гимнастики при поддержке спортивно-игровых центров «Небо», стало ярким итогом официального признания вида спорта и открыло новую страницу в его развитии.

Фото: Национальная федерация воздушной гимнастик

«Это знаковое событие для всего нашего спортивного сообщества. За этими соревнованиями стоит титанический труд тысяч людей: тренеров, спортсменов, организаторов по всей России, которые верили в этот вид спорта и развивали его все эти годы. Теперь у талантливых мальчишек и девчонок есть официально утверждённая траектория роста: от первых занятий до выступления в составе сборной команды России на международной арене», — подчеркнул на церемонии открытия президент Национальной федерации воздушной гимнастики Дмитрий Ляшов.

Соревнования, прошедшие при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Департамента спорта города Москвы, собрали рекордное количество участников. За звание сильнейших в стране боролись 460 спортсменов более чем из 30 регионов России. Среди них были 400 юных гимнастов в возрасте до 17 лет, которые выступили в первенстве России, и 60 взрослых спортсменов, соревновавшихся в чемпионате России.

Материалы по теме
Стала известна деловая программа «Спорт Бизнес Конгресса 2025»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android