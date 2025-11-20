Погачар рассказал, какая победа в сезоне произвела на него наибольшее впечатление

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар, одержавший победу на Тур де Франс 2025 года, рассказал, какая победа сезона была наиболее значима для него.

– После очень длинного и напряжённого сезона по шкале от одного до 10 какую оценку вы поставили бы своему 2025 году, что хотели бы улучшить в 2026-м?

– Поставил бы девять, но всегда есть место для улучшения в каждом аспекте жизни. Думаю, могу улучшить некоторые вещи как на велосипеде, так и вне его. Можно стать лучше.

– Какая победа или момент в этом году произвели на вас наибольшее эмоциональное впечатление?

– Было много красивых моментов. Множество побед с разными товарищами, в разных командах, со сборной, на чемпионатах мира и Европы, на Тур де Франс, во всех соревнованиях, в которых участвовал. У каждой гонки своя история и свои эмоции, поэтому не могу выбрать одну любимую. У меня слишком много прекрасных воспоминаний, – приводит слова Погачара Marca.