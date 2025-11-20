Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Погачар рассказал, какая победа в сезоне произвела на него наибольшее впечатление

Погачар рассказал, какая победа в сезоне произвела на него наибольшее впечатление
Аудио-версия:
Комментарии

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар, одержавший победу на Тур де Франс 2025 года, рассказал, какая победа сезона была наиболее значима для него.

– После очень длинного и напряжённого сезона по шкале от одного до 10 какую оценку вы поставили бы своему 2025 году, что хотели бы улучшить в 2026-м?
– Поставил бы девять, но всегда есть место для улучшения в каждом аспекте жизни. Думаю, могу улучшить некоторые вещи как на велосипеде, так и вне его. Можно стать лучше.

– Какая победа или момент в этом году произвели на вас наибольшее эмоциональное впечатление?
– Было много красивых моментов. Множество побед с разными товарищами, в разных командах, со сборной, на чемпионатах мира и Европы, на Тур де Франс, во всех соревнованиях, в которых участвовал. У каждой гонки своя история и свои эмоции, поэтому не могу выбрать одну любимую. У меня слишком много прекрасных воспоминаний, – приводит слова Погачара Marca.

Материалы по теме
«Я свои медали собирала по крупицам». Интервью со звездой российских велогонок
Эксклюзив
«Я свои медали собирала по крупицам». Интервью со звездой российских велогонок
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android