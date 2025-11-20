Скидки
«Поднял меня на другой уровень». Погачар — о соперничестве с Вингегором на «Тур де Франс»

«Поднял меня на другой уровень». Погачар — о соперничестве с Вингегором на «Тур де Франс»
Аудио-версия:
Комментарии

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар рассказал, как соперничество с датским велогонщиком Йонасом Вингегором мотивирует его на победы в «Тур де Франс».

– Вингегор был вашим главным соперником на последних Турах. Вы предпочитаете встречаться с ним каждый июль, потому что он вас мотивирует? Или в глубине души хотели бы Тур без него, чтобы прожить другую гонку?
– Всегда говорю, что все велосипедисты, как и спортсмены в других видах. хотят соперничать с лучшими соперниками. Хочу видеть всех конкурентов в их лучшей форме на «Тур де Франс» или любой другой гонке. Если кто-то пропускает гонку или ему не везёт, атмосфера уже не та, ощущения другие. Кроме того, мы мотивируем друг друга каждый год. За последние четыре года Йонас поднял меня на другой уровень на Туре. Необходимо, чтобы он был там каждый год, – приводит слова Погачара Marca.

Материалы по теме
Погачар рассказал, какая победа в сезоне произвела на него наибольшее впечатление
