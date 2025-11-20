Скидки
Погачар — о молодом поколении гонщиков: интересно наблюдать, как они быстро поднимаются

Погачар — о молодом поколении гонщиков: интересно наблюдать, как они быстро поднимаются
Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар, одержавший победу на Тур де Франс 2025 года оценил уровень молодых велогонщиков, отметив, что с нетерпением хочет увидеть то, как будут развиваться их карьеры.

– Как вы оцениваете уровень нового поколения? Дель Торо, Эйтдебрукс, Сейшас, Аюсо...
– Сегодня все одержимы молодыми талантами. Никто не перестаёт искать таланты, особенно для Тура. Поэтому мы видим столько ребят, которые уже приходят с очень высоким уровнем: сильные ноги, сильная голова, очень профессиональны. Молодые сейчас, такие как Пол Сейшас или Исаак дель Торо, впечатляют. Хочу увидеть, как будет развиваться их карьера. Может быть, она будет совершенно иной, чем моя. Не могу дождаться, чтобы следить за ними дальше.

– Напоминают ли вам дель Торо или Сейшас вас самого в молодости — в амбициях и смелости?
– Не очень хорошо их знаю. Не нахожу в них того же, что есть во мне. Но они точно очень амбициозны. Могу видеть, что они делают хорошо или плохо. Я прошёл похожий путь, очень интересно наблюдать, как они так быстро поднимаются. В моём случае всё было немного медленнее, но да, интересно следить за ними и соревноваться с ними, – приводит слова Погачара Marca.

