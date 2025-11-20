Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Погачар рассказал, какие цели считает главными в сезоне-2026

Погачар рассказал, какие цели считает главными в сезоне-2026
Комментарии

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар, одержавший победы на Тур де Франс 2025 года, рассказал, какие цели считает основными в сезоне-2026.

– Этой зимой какой целью вы одержимы больше: снова выиграть Тур, чемпионат мира, Сан-Ремо или Рубе? И если бы вы могли выбрать только одну победу в 2026 году, что бы выбрали?
– Думаю поехать снова на Тур. Это довольно очевидно, самая большая гонка из всех. Но я также хочу проявить себя в классиках, показать, могу ли я улучшить свои результаты в однодневках по сравнению с этим и прошлым годом. Сан-Ремо и Рубе — две гонки, на которые я очень мотивирован, хочу снова попробовать и бороться за победу, – приводит слова Погачара Marca.

Материалы по теме
Погачар — о молодом поколении гонщиков: интересно наблюдать, как они быстро поднимаются
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android