Погачар рассказал, какие цели считает главными в сезоне-2026

Титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар, одержавший победы на Тур де Франс 2025 года, рассказал, какие цели считает основными в сезоне-2026.

– Этой зимой какой целью вы одержимы больше: снова выиграть Тур, чемпионат мира, Сан-Ремо или Рубе? И если бы вы могли выбрать только одну победу в 2026 году, что бы выбрали?

– Думаю поехать снова на Тур. Это довольно очевидно, самая большая гонка из всех. Но я также хочу проявить себя в классиках, показать, могу ли я улучшить свои результаты в однодневках по сравнению с этим и прошлым годом. Сан-Ремо и Рубе — две гонки, на которые я очень мотивирован, хочу снова попробовать и бороться за победу, – приводит слова Погачара Marca.