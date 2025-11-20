Скидки
Российские шахматистки одержали пятую победу из пяти в группе на командном чемпионате мира

Комментарии

Женская сборная России одержала пятую победу из пяти на групповом этапе командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания). В 6-м туре россиянки одолели команду Перу. Встреча завершилась со счётом 3,5:0,5 (победы одержали Полина Шувалова (на фото), Лея Гарифуллина и Ольга Гиря, вничью сыграла Анна Шухман).

Таким образом, российская команда заняла первое место в группе А, победив во всех матчах. Также в плей-офф ЧМ вышли сборные Казахстана, США, Азербайджана (группа А), Грузии, Китая, Индии и Узбекистана (группа В).

Четвертьфинальный матч сборная России проведёт 21 ноября. Соперником станет сборная Узбекистана, занявшая четвёртое место в группе В. Команды сыграют два матча с переменой цвета, в случае необходимости, состоится тай-брейк.

Комментарии
