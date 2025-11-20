«Хочу влезть в более узкие джинсы». Карлсен высказался об участии в ЧМ по рапиду и блицу

16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в шутливой манере прокомментировал своё решение сыграть на чемпионате мира – 2025 по рапиду и блицу, который пройдёт в Дохе (Катар) с 25 по 30 декабря.

«9 лет назад я покинул чемпионат мира по рапиду и блицу в Дохе, дважды промахнувшись и вызвав несколько раз всеобщее негодование. В этом году надеюсь улучшить первый результат, несмотря на это, обещаю добиться успеха во втором.

Кроме того, мне придётся активно тренироваться в спортзале, чтобы влезть в ещё более узкие джинсы, чем в прошлый раз», — написал Карлсен на своей странице в соцсети X.

Призовой фонд грядущего турнира составит более € 1 млн.