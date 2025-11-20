Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Хочу влезть в более узкие джинсы». Карлсен высказался об участии в ЧМ по рапиду и блицу

«Хочу влезть в более узкие джинсы». Карлсен высказался об участии в ЧМ по рапиду и блицу
Комментарии

16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в шутливой манере прокомментировал своё решение сыграть на чемпионате мира – 2025 по рапиду и блицу, который пройдёт в Дохе (Катар) с 25 по 30 декабря.

«9 лет назад я покинул чемпионат мира по рапиду и блицу в Дохе, дважды промахнувшись и вызвав несколько раз всеобщее негодование. В этом году надеюсь улучшить первый результат, несмотря на это, обещаю добиться успеха во втором.

Кроме того, мне придётся активно тренироваться в спортзале, чтобы влезть в ещё более узкие джинсы, чем в прошлый раз», — написал Карлсен на своей странице в соцсети X.

Призовой фонд грядущего турнира составит более € 1 млн.

Материалы по теме
Магнус Карлсен сыграет на чемпионате мира по рапиду и блицу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android