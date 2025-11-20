Скидки
В World Aquatics утвердили календарь Кубка мира — 2026

Международная федерация плавания (World Aquatics) определила календарь проведения Кубка мира – 2026 по плаванию, об этом сообщает пресс-служба World Aquatics. Соревнования пройдут с 1 по 17 октября.

Первый этап Кубка мира примет азербайджанский Баку (1–3 октября), после чего турнир продолжится в Ташкенте (Узбекистан) с 8 по 10 октября. Заключительный этап пройдёт в Астане (Казахстан) с 15 по 18 октября. Кубок мира предшествует главному старту зимнего сезона, чемпионату мира – 2026 по плаванию на короткой воде, который пройдёт с 1 по 6 декабря в Пекине (Китай).

Отметим, в 2025 году все три этапа Кубка мира проходили в Северной Америке (Кармеле и Вермонте (США) и в канадском Торонто) с 10 по 25 октября. Победителями общего зачёта стали американка Кейт Дугласс и венгерский пловец Хуберт Кош.

