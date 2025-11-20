Результаты женского командного чемпионата мира по шахматам на 20 ноября, турнирная таблица

20 ноября в испанском городе Линарес прошли матчи 5-го, заключительного тура, группового этапа женского командного чемпионата мира – 2025 по шахматам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей и турнирной таблицей по итогам прошедших встреч.

Шахматы. Командный чемпионат мира — 2025, женщины, 5-й тур

Группа А:

Азербайджан – Испания – 3,5:0,5.

Россия – Перу – 3,5:0,5.

Казахстан – США — 3,5:0,5.

Группа Б:

Китай – Украина – 3:1.

Франция – Грузия – 3:1.

Узбекистан – Индия – 1,5:2,5.

Турнирная таблица

Группа А:

Россия – 10 очков. Казахстан – 8. США — 6. Азербайджан — 4. Испания – 2. Перу – 0.

Группа Б:

Грузия – 8 очков. Китай – 7. Индия – 6. Узбекистан — 4. Франция – 3. Украина – 2.