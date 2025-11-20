Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Результаты женского командного чемпионата мира по шахматам на 20 ноября, турнирная таблица

Результаты женского командного чемпионата мира по шахматам на 20 ноября, турнирная таблица
Комментарии

20 ноября в испанском городе Линарес прошли матчи 5-го, заключительного тура, группового этапа женского командного чемпионата мира – 2025 по шахматам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей и турнирной таблицей по итогам прошедших встреч.

Шахматы. Командный чемпионат мира — 2025, женщины, 5-й тур

Группа А:

Азербайджан – Испания – 3,5:0,5.

Россия – Перу – 3,5:0,5.

Казахстан – США — 3,5:0,5.

Группа Б:

Китай – Украина – 3:1.

Франция – Грузия – 3:1.

Узбекистан – Индия – 1,5:2,5.

Турнирная таблица

Группа А:

  1. Россия – 10 очков.
  2. Казахстан – 8.
  3. США — 6.
  4. Азербайджан — 4.
  5. Испания – 2.
  6. Перу – 0.

Группа Б:

  1. Грузия – 8 очков.
  2. Китай – 7.
  3. Индия – 6.
  4. Узбекистан — 4.
  5. Франция – 3.
  6. Украина – 2.
Материалы по теме
Российские шахматистки одержали пятую победу из пяти в группе на командном чемпионате мира
Материалы по теме
Российские шахматистки мощно выиграли последний ЧМ, в котором участвовали. Как это было?
Российские шахматистки мощно выиграли последний ЧМ, в котором участвовали. Как это было?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android