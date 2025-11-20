Результаты женского командного чемпионата мира по шахматам на 20 ноября, турнирная таблица
20 ноября в испанском городе Линарес прошли матчи 5-го, заключительного тура, группового этапа женского командного чемпионата мира – 2025 по шахматам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей и турнирной таблицей по итогам прошедших встреч.
Шахматы. Командный чемпионат мира — 2025, женщины, 5-й тур
Группа А:
Азербайджан – Испания – 3,5:0,5.
Россия – Перу – 3,5:0,5.
Казахстан – США — 3,5:0,5.
Группа Б:
Китай – Украина – 3:1.
Франция – Грузия – 3:1.
Узбекистан – Индия – 1,5:2,5.
Турнирная таблица
Группа А:
- Россия – 10 очков.
- Казахстан – 8.
- США — 6.
- Азербайджан — 4.
- Испания – 2.
- Перу – 0.
Группа Б:
- Грузия – 8 очков.
- Китай – 7.
- Индия – 6.
- Узбекистан — 4.
- Франция – 3.
- Украина – 2.
