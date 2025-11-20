Скидки
Определились четвертьфинальные пары женского командного чемпионата мира — 2025 по шахматам

Определились четвертьфинальные пары женского командного чемпионата мира — 2025 по шахматам
Определились четвертьфинальные пары женского командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания).

Шахматы. Командный чемпионат мира – 2025. Женщины. Четвертьфинальные пары

Россия – Узбекистан.
США – Китай.
Азербайджан – Грузия.
Казахстан – Индия.

Сборная России свой четвертьфинальный матч проведёт 21 ноября. Соперником станет сборная Узбекистана, занявшая четвёртое место в группе В. Команды сыграют два матча с переменой цвета, в случае необходимости, состоится тай-брейк.

Расписание матча Россия – Узбекистан (21 ноября):

Первый матч — 15:30 мск.
Второй матч — 19:30 мск.
Тай-брейк — 23:30 мск.

