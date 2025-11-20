Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России по футзалу

Определились все пары 1/4 финала Кубка России – 2025/2026 по футзалу.
Футзал. Мужчины. Кубок России — 2025/2026. Пары 1/4 финала:
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Торпедо» (Нижний Новгород).
«КПРФ» (Москва) – «Синара» (Екатеринбург).
«Норильский никель» (Норильск) – «Факел» (Сургут).
«Ухта» (Ухта) – «Кристалл» (Санкт-Петербург).
Футзал. Мужчины. Кубок России — 2025/2026. Результаты 1/8 финала:
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Синтур» (Екатеринбург) — 4:2 (1-й матч), 6:4 (2-й матч).
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Новая генерация» (Сыктывкар) — 4:1, 7:1.
«КПРФ» (Москва) – ТЗМС (Тула) — 9:5, 4:2.
«Синара» (Екатеринбург) – «ИрАэро» (Иркутск) — 4:3, 3:2.
«Норильский никель» (Норильск) – «Сибиряк» (Новосибирск) — 3:0, 4:2.
«Тюмень» (Тюмень) – «Факел» (Сургут) — 5:5, 5:6.
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – ЛКС (Липецк) — 4:3, 2:2.
«Ухта» (Ухта) – «Кузбасс» (Кемерово) — 5:3, 5:2.