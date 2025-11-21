Скидки
Расписание женского командного чемпионата мира по шахматам на 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, в испанском городе Линарес пройдут матчи женского командного чемпионата мира по шахматам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Шахматы. Командный чемпионат мира — 2025, женщины, Расписание 21 ноября (время московское):

  • 15:30 — Россия – Узбекистан.
  • 15:30 — США – Китай.
  • 15:30 — Азербайджан – Грузия.
  • 15:30 — Казахстан – Индия.

Первые партии пройдут в 15:30 по московскому времени, вторые – 19:30, тай-брейк – 23:30.

В состав сборной России входят Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря. За сборную Узбекистана играют Гулрухбегим Тохирджонова, Афруза Хамдамова, Умида Омонова, Гулдона Каримова, Мадинабону Халилова, Нафиса Муминова.

Определились четвертьфинальные пары женского командного чемпионата мира — 2025 по шахматам
