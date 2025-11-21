Названы спортсмены-претенденты на премию «Гордость России»

Некоторые российские спортсмены стали номинантами на премию «Гордость России». Среди мужчин их число вошли пловец Кирилл Пригода, гребец Захар Петров и дзюдоист Инал Тасоев. Из девушек название претендуют пловчиха Дарья Клепикова, боксёрша Анастасия Шамонова и велогощица Яна Бурлакова.

Пригода в 2025 году стал двукратным победителем в комбинированных эстафетах на чемпионате мира, который прошёл в Сингапуре. Захар Петров дважды в текущем году выигрывал золото на чемпионате мира в Милане. Инал Тасоев выиграл титулы чемпиона мира и Европы, одерживал победу на двух турнирах «Большого шлема».

Дарья Клепикова в 2025 году выиграла золото и серебро на чемпионате мира в Сингапуре. Анастасия Шамонова выиграла титул чемпионки мира, а Яна Бурлакова – золото на чемпионате Европы и серебро чемпионата мира по велогонкам на треке.

На титул «Тренер года» претендуют специалист по адаптивным видам спорта (специализация — плавание) Ольга Байдалова, главный тренер сборной России по велоспорту Владимир Хозов, а также Виталий Макаров, возглавляющий сборную дзюдоистов.

Вручение премии пройдёт 27 ноября в Москве.