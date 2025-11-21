Андрей Есипенко сыграл вничью в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам — 2025

Российский шахматист, гроссмейстер (2011) Андрей Есипенко в первой партии полуфинала Кубка мира — 2025 сыграл вничью с представителем Китая Вэй И.

С ничьей также стартовал полуфинальный матч Кубка мира между представителями Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым и Жавохиром Синдаровым. Ответные партии начнутся в субботу, 22 ноября, в 12:30 мск.

11-й розыгрыш Кубка мира проходит на индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября. Три лучших шахматиста по итогам соревнований получат право сыграть на Турнире претендентов — 2026. Призовой фонд турнира на Гоа составляет $ 2 млн. Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.