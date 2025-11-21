Российские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира — 2025

Женская сборная России вышла в полуфинал командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания). На стадии 1/4 финала россиянки обыграли команду Узбекистана.

Поединок состоял из двух матчей. В обоих матчах шахматистки из России победили со счётом 3,5:0,5. Победы одержали Екатерина Лагно, Анна Шухман, Полина Шувалова, вничью сыграла Александра Горячкина.

За выход в финал чемпионата мира сборная России поборется с победительницами противостояния между США и Китаем.

Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году шахматистки из России одержали победу, в 2023-м не выступали.