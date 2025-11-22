Определились полуфинальные пары женского командного чемпионата мира — 2025 по шахматам

Определились полуфинальные пары женского командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания).

Шахматы. Командный чемпионат мира – 2025. Женщины. Полуфинальные пары

Россия — Китай.

Азербайджан — Казахстан.

Сборная России свой полуфинальный матч проведёт 21 ноября. Соперником станет сборная Китая, в четвертьфинале на тай-брейке обыгравшая шахматисток из США. Команды сыграют два матча с переменой цвета, в случае необходимости, состоится тай-брейк.

Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году шахматистки из России одержали победу, в 2023-м не выступали.