Определились полуфинальные пары женского командного чемпионата мира — 2025 по шахматам
Определились полуфинальные пары женского командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания).
Шахматы. Командный чемпионат мира – 2025. Женщины. Полуфинальные пары
- Россия — Китай.
- Азербайджан — Казахстан.
Сборная России свой полуфинальный матч проведёт 21 ноября. Соперником станет сборная Китая, в четвертьфинале на тай-брейке обыгравшая шахматисток из США. Команды сыграют два матча с переменой цвета, в случае необходимости, состоится тай-брейк.
Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году шахматистки из России одержали победу, в 2023-м не выступали.
