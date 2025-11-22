«Было ужасно больно». Симона Байлз рассказала об увеличении груди

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории) по спортивной гимнастике американка Симона Байлз рассказала, какие сложности испытала после операции по увеличению груди.

«Я сделала операцию по увеличению груди 16 июня. Мне соврали насчёт восстановления… Было ужасно больно, я не могла даже двигаться, поэтому взяла полноценные две недели на восстановление. Мне было плохо настолько, что в первый день Джонатан (муж Байлз, игрок «Чикаго Беарс» в НФЛ, Джонатан Оуэнс. – Прим. «Чемпионата») буквально носил меня на руках по дому. Было очень тяжело. Возможно, такое произошло, потому что у меня больше мышечной массы, чем у большинства девушек, проходящих эту процедуру, и поэтому всё очень болело.

После операции грудь была большой, она буквально доходила мне почти до шеи, и я очень испугалась, поэтому поговорила со своим врачом и попросила, чтобы он сделал её меньше. Теперь всё в порядке», – сказала Байлз в видео, размещённом в её аккаунте в TikTok.