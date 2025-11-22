Скидки
Российский гимнаст Духно завоевал золото в личном многоборье на юниорском ЧМ-2025

Российский гимнаст Духно завоевал золото в личном многоборье на юниорском ЧМ-2025
Комментарии

Российский гимнаст Арсений Духно завоевал золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира – 2025, который проходит в Маниле (Филиппины) с 20 по 24 ноября. Духно завершил соревнования, набрав 82,031 балла (вольные упражнения — 14,500, конь — 13,866, кольца — 12,666, опорный прыжок — 14,233, брусья — 14,266, перекладина — 12,500).

Серебряным призёром соревнований стал японец Нао Оджима (81,799), замкнул тройку призёров многоборья китаец Янг Ланбин с результатом 81,099 балла.

Спортивная гимнастика. Юниорский чемпионат мира – 2025. Манила (Филиппины). Юниоры. Личное многоборье

1. Арсений Духно (Россия) – 82,031.
2. Нао Оджима (Япония) – 81,799.
3. Янг Ланбин (Китай) – 81,099.
4. Данила Лейкин (США) – 79,866.
5. Симоне Спиранза (Италия) – 79,032.

