«Победа Арсения была для нас ожидаемой». Родионенко — о золоте Духно на ЮЧМ-2025

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением о победе российского гимнаста Арсения Духно в личном многоборье на юниорском чемпионате мира – 2025 в Маниле (Филиппины).

«Победа Арсения была для нас ожидаемой, но мы знали, что будет борьба, хотя в большинстве видов он превосходит остальных по сложности программ. Духно противостояли очень сильные соперники из Китая, Японии, США. Но наш парень был готов бороться с ними, хотя раньше никогда вместе с ними не выступал.

Позавчера после победы в квалификации Духно был расстроен, так как допустил ошибки на брусьях и перекладине. Но сегодня он показал себя молодцом, несмотря на то что на перекладине у него порвалась накладка на руке и он сорвался. Но перед этим он создал себе такой отрыв перед соперниками, что даже после падения остался на первом месте. Большим плюсом этого, безусловно, талантливого гимнаста являются отличные бойцовские качества, он умеет настраиваться на борьбу, а это дорогого стоит», – приводит слова Родионенко ТАСС.

Российский гимнаст Духно завоевал золото в личном многоборье на юниорском ЧМ-2025
