Ангелина Мельникова поздравила гимнаста Духно с золотом в многоборье на ЮЧМ-2025

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова поздравила российского гимнаста Арсения Духно с победой в многоборье на юношеском чемпионате мира – 2025 в Маниле (Филиппины).

«Сегодня Арсений Духно выиграл юношеский чемпионат мира! Арсений, поздравляю от всей души тебя и твоих тренеров с титулом! Гордость!» – написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Отметим, что Духно также вышел в финалы отдельных видов на ЧМ. Российский гимнаст примет участие в розыгрыше медалей во всех упражнениях, кроме перекладины.

На прошедшем в октябре 2025 года чемпионате мира по гимнастике Мельникова выиграла золото в личном многоборье, опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях.