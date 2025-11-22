Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российская гимнастка Каюмова заняла шестое место в многоборье на ЮЧМ-2025

Российская гимнастка Милана Каюмова заняла шестое место в личном многоборье на юношеском чемпионате мира – 2025, который проходит в Маниле (Филиппины) с 20 по 24 ноября.

Каюмова завершила соревнования, набрав 51,332 балла. Чемпионкой мира стала японка Юми Минамино (53,632), серебро завоевала француженка Елена Колас с результатом 53,298 балла. Замкнула тройку призёров ещё одна японская гимнастка, Миса Нишияма (53,066).

Спортивная гимнастика. Юниорский чемпионат мира – 2025. Манила (Филиппины). Юниорки. Многоборье.

1. Юми Минамино (Япония) – 53,632 балла.

2. Елена Колас (Франция) – 53,298.

3. Миса Нишияма (Япония) – 53,066.

4. Лавьена Крэин (США) – 52,399.

5. Кэролайн Моро (США) – 51,599.

6. Милана Каюмова (Россия) – 51,332.