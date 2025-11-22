Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российская гимнастка Каюмова заняла шестое место в многоборье на ЮЧМ-2025

Российская гимнастка Каюмова заняла шестое место в многоборье на ЮЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Российская гимнастка Милана Каюмова заняла шестое место в личном многоборье на юношеском чемпионате мира – 2025, который проходит в Маниле (Филиппины) с 20 по 24 ноября.

Каюмова завершила соревнования, набрав 51,332 балла. Чемпионкой мира стала японка Юми Минамино (53,632), серебро завоевала француженка Елена Колас с результатом 53,298 балла. Замкнула тройку призёров ещё одна японская гимнастка, Миса Нишияма (53,066).

Спортивная гимнастика. Юниорский чемпионат мира – 2025. Манила (Филиппины). Юниорки. Многоборье.

1. Юми Минамино (Япония) – 53,632 балла.
2. Елена Колас (Франция) – 53,298.
3. Миса Нишияма (Япония) – 53,066.
4. Лавьена Крэин (США) – 52,399.
5. Кэролайн Моро (США) – 51,599.
6. Милана Каюмова (Россия) – 51,332.

Материалы по теме
Победа со слезами на глазах. 19-летняя россиянка вырвала золото чемпионата мира по батуту
Победа со слезами на глазах. 19-летняя россиянка вырвала золото чемпионата мира по батуту
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android