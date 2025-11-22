Трёхкратный чемпион мира Репилов арестован в Красноярске. Его обвиняют в мошенничестве

Трёхкратный чемпион мира российский саночник Роман Репилов, а также призёр чемпионата Европы Александр Перетягин арестованы в Красноярске. Об этом сообщает экстренная служба Красноярска.

Российские спортсмены обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Репилова обвиняют в присвоении 11 млн рублей бюджетных денег, которые предназначались на покупку саней для ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд в России» (часть 4 статьи 159 УК РФ). Спортсмена поместили в СИЗО до 19 декабря. Перетягин фигурирует в деле как специалист по подготовке спортивного инвентаря в данном учреждении.

Сообщается, что Центр спортивной подготовки понёс значительный ущерб по результатам деятельности Репилова и Перетягина.