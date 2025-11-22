Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Андрей Есипенко сыграет тай-брейк с Вэй И в полуфинале Кубка мира

Андрей Есипенко сыграет тай-брейк с Вэй И в полуфинале Кубка мира
Аудио-версия:
Комментарии

Российский шахматист, гроссмейстер (2011) Андрей Есипенко сыграет тай-брейк в полуфинале Кубка мира с китайцем Вэй И. Обе предыдущие партии шахматистов завершились вничью.

Второй полуфинальный матч между узбекистанскими гроссмейстерами Нодирбеком Якуббоевым и Жавохиром Синдаровым также остановился на ничейном результате.

Тай-брейки пройдут завтра, 23 ноября. Начало запланировано на 12:30 мск.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ. Даниил Дубов и Алексей Гребнев проиграли в 1/8 финала.

11-й розыгрыш Кубка мира проходит на индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября. Три лучших шахматиста по итогам соревнований получат право сыграть на Турнире претендентов — 2026. Призовой фонд турнира на Гоа составляет $ 2 млн.

Материалы по теме
Российский шахматист не воспользовался шансом обыграть китайца. Но всё ещё впереди!
Российский шахматист не воспользовался шансом обыграть китайца. Но всё ещё впереди!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android