Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Андрей Есипенко сыграет тай-брейк с Вэй И в полуфинале Кубка мира

Российский шахматист, гроссмейстер (2011) Андрей Есипенко сыграет тай-брейк в полуфинале Кубка мира с китайцем Вэй И. Обе предыдущие партии шахматистов завершились вничью.

Второй полуфинальный матч между узбекистанскими гроссмейстерами Нодирбеком Якуббоевым и Жавохиром Синдаровым также остановился на ничейном результате.

Тай-брейки пройдут завтра, 23 ноября. Начало запланировано на 12:30 мск.

Российские шахматисты принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее борьбу за титул завершил российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Во втором круге он проиграл индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ. Даниил Дубов и Алексей Гребнев проиграли в 1/8 финала.

11-й розыгрыш Кубка мира проходит на индийском Гоа с 31 октября по 27 ноября. Три лучших шахматиста по итогам соревнований получат право сыграть на Турнире претендентов — 2026. Призовой фонд турнира на Гоа составляет $ 2 млн.