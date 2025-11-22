Скидки
Ангелина Мельникова обратилась к Милане Каюмовой после шестого места в многоборье ЮЧМ

Ангелина Мельникова обратилась к Милане Каюмовой после шестого места в многоборье ЮЧМ
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова обратилась к гимнастке Милане Каюмовой после того, как она заняла шестое место в многоборье на юношеском чемпионате мира — 2025 в Маниле (Филиппины).

«Милана Каюмова стала шестой в финале женского многоборья на юношеском чемпионате мира! Милана, поздравляю тебя и твоих тренеров с дебютом на большом помосте! Ты очень красивая и целеустремлённая, смотришься потрясающе. Войти в шестёрку лучших гимнасток мира — это даже звучит красиво.

Удачи в финале на брусьях. В свой заключительный выход на этих соревнованиях насладись выступлением. Мы тебя поддерживаем», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Комментарии
