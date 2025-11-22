Скидки
Российские шахматистки обыграли Китай в первом матче 1/2 финала командного чемпионата мира
Комментарии

Женская сборная России вышла вперёд в полуфинале командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания). Россиянки обыграли сборную Китая со счётом 2,5:1,5 в первом матче полуфинала.

Полина Шувалова обыграла Лу Мяойи, Лея Гарифуллина сыграла вничью с Чжай Мо, Александра Горячкина — с Хоу Ифань, а Екатерина Лагно — с Сонг Юсинь.

Вторая полуфинальная встреча пройдёт также сегодня, 22 ноября. В другой паре 1/2 финала встречаются сборные Казахстана и Азербайджана.

Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году шахматистки из России одержали победу, в 2023-м не выступали.

