Российские тхэквондисты выиграли три золотые медали на чемпионате Европы в первый день

Комментарии

Российские спортсмены завоевали три золотые медали в первый день чемпионата Европы — 2025 по тхэквондо. Соревнования проходят в Эгле (Швейцария).

Чемпионами Европы стали Идар Багов (весовая категория до 58 кг), Рафаиль Аюкаев (свыше 80 кг) и Маргарита Близнякова (до 57 кг). Серебряные награды выиграли олимпийский чемпион Владислав Ларин (свыше 80 кг) и Ирина Рогозина (до 49 кг). Все весовые категории являются олимпийскими.

Чемпионат Европы в Швейцарии пройдёт до воскресенья, 23 ноября. Российские тхэквондисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. На чемпионат Европы заявлены 16 российских спортсменов.

