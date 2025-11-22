Российские шахматистки вышли в финал командного чемпионата мира — 2025

Женская сборная России вышла в полуфинал командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания). На стадии 1/2 финала россиянки обыграли команду Китая.

Поединок состоял из двух матчей. В обоих матчах шахматистки из России победили со счётом 2,5:1,5. Во втором матче победы одержали Анна Шухман и Полина Шувалова, проиграла Александра Горячкина. Екатерина Лагно сыграла свою партию вничью.

За победу на чемпионате мира сборная России поборется с победительницами противостояния между Азербайджаном и Казахстаном.

Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году шахматистки из России одержали победу, в 2023-м не выступали.