Определились финалистки женского командного чемпионата мира — 2025 по шахматам
Определилась финальная пара женского командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в городе Линарес (Испания).
Шахматы. Командный чемпионат мира – 2025. Женщины. Финал
- Россия — Азербайджан.
Финал состоится в воскресенье, 23 ноября. Команды сыграют два матча с переменой цвета, в случае необходимости состоится тай-брейк.
В полуфинале россиянки победили Китай со счётом 2,5:1,5 в обоих матчах. Азербайджан оказался сильнее Казахстана на тай-брейке.
Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году шахматистки из России одержали победу, в 2023-м на соревнованиях не выступали.
