Определились финалистки женского командного чемпионата мира — 2025 по шахматам

Определилась финальная пара женского командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в городе Линарес (Испания).

Шахматы. Командный чемпионат мира – 2025. Женщины. Финал

  • Россия — Азербайджан.

Финал состоится в воскресенье, 23 ноября. Команды сыграют два матча с переменой цвета, в случае необходимости состоится тай-брейк.

В полуфинале россиянки победили Китай со счётом 2,5:1,5 в обоих матчах. Азербайджан оказался сильнее Казахстана на тай-брейке.

Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году шахматистки из России одержали победу, в 2023-м на соревнованиях не выступали.

