Ян Непомнящий прокомментировал вылет россиян из топ-20 рейтинга ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал вылет соотечественников из топ-20 рейтинга ФИДЕ.

«Очень грустно, что россияне вылетели из топ-20 рейтинга ФИДЕ. У меня получился плохой сезон. Многие сменили спортивную федерацию. Ещё большая проблема, что сейчас тяжело повышать рейтинг, играя в круговых турнирах. Всё-таки в рейтинге на турнирах идёт определённая инфляция.

Прямо сейчас идёт Кубок мира — в полуфинале играл Андрей Есипенко, у которого рейтинг 2680-2690. Рейтинг тяжело поднять. Средний уровень шахматистов очень сильно вырос, как и уровень подготовки. Тяжело сравнить даже с тем, что было три или четыре года назад. Это сильно сказывается. Выиграть партию стало гораздо сложнее даже у шахматиста, который тебе уступает в классе», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.