Главная Другие Новости

Россиянка Милана Каюмова стала чемпионкой мира на брусьях среди юниоров

Россиянка Милана Каюмова стала чемпионкой мира на брусьях среди юниоров
Российская гимнастка Милана Каюмова заняла первое место в упражнении на брусьях на юношеском чемпионате мира – 2025, который проходит в Маниле (Филиппины) с 20 по 24 ноября.

Россиянка стала чемпионкой мира с результатом 13,933 (6,1). Второе место заняла представительница Словакии Луция Пилярова — 13,800 (5,5). Замкнула тройку лидеров Кэролайн Моро из США 13,333 (5,3).

Спортивная гимнастика. Юниорский чемпионат мира – 2025. Манила (Филиппины). Юниорки. Брусья.
1. Милана Каюмова (Россия) — 13,933 балла.
2. Луция Пилярова (Словакия) — 13,800.
3. Кэролайн Моро (США) — 13,333.

Ранее Милана Каюмова заняла шестое место в личном многоборье на юношеском чемпионате мира – 2025.

