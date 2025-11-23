Скидки
Есипенко завершил вничью первую партию рапида в полуфинале Кубка мира — 2025 по шахматам

Комментарии

Сегодня, 23 ноября, на индийском курорте Гоа проходят заключительные партии полуфиналов Кубка мира — 2025 по шахматам. Борьбу за главный приз продолжает российский гроссмейстер Андрей Есипенко. В поединке за выход в финал он встречается с Вэй И (Китай). Первая партия рапида с контролем 15+10 у Есипенко завершилась вничью. Общий счёт 1,5:1,5.

Напомним, две классические партии, сыгранные 21 и 22 ноября, также завершились вничью, поэтому соперники будут выявлять сильнейшего на тай-брейке в быстрых шахматах.

Победитель Кубка мира — 2025 получит не только титул и $ 120 тыс., но и путёвки в Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат три призёра Кубка мира.

