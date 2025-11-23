Андрей Есипенко проиграл в полуфинале Кубка мира — 2025 по шахматам

Сегодня, 23 ноября, на индийском курорте Гоа завершились полуфинальные партии Кубка мира — 2025 по шахматам. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко в поединке за выход в финал на тай-брейке уступил Вэй И из Китая. Общий счёт 0,5:1,5.

Напомним, две классические партии, сыгранные 21 и 22 ноября, завершились вничью, поэтому соперники определили сильнейшего на тай-брейке в быстрых шахматах.

В матче за бронзу Есипенко сыграет с Нодирбеком Якуббоевым. Победитель Кубка мира — 2025 получит не только титул и $ 120 тыс., но и путёвки в Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат три призёра Кубка мира.