Жавохир Синдаров вышел в финал Кубка мира по шахматам и отобрался на турнир претендентов

Сегодня, 23 ноября, на индийском курорте Гоа завершились полуфинальные партии Кубка мира — 2025 по шахматам. Гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров вышел в финал турнира, одолев своего соотечественника Нодирбека Якуббоева на тай-брейке. Поединок завершился со счётом 1,5:0,5.

Напомним, две классические партии, сыгранные 21 и 22 ноября, завершились вничью, поэтому соперники определили сильнейшего на тай-брейке в быстрых шахматах.

Победитель Кубка мира — 2025 получит не только титул и $ 120 тыс., но и путёвки в Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат три призёра Кубка мира. Таким образом, 19-летний Жавохир уже квалифицировался на данный турнир.