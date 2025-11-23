Скидки
Вэй И квалифицировался на Турнир претендентов — 2026

Китайский шахматист, гроссмейстер Вэй И квалифицировался на Турнир претендентов — 2026 после выхода в финал Кубка мира — 2025.

Сегодня, 23 ноября, на индийском курорте Гоа завершились полуфинальные партии Кубка мира — 2025 по шахматам. В поединке за выход в финал Вэй И одолел российского гроссмейстера Андрея Есипенко. Общий счёт 0,5:1,5. Напомним, две классические партии завершились вничью, поэтому соперники определили сильнейшего на тай-брейке в быстрых шахматах.

Победитель Кубка мира — 2025 получит не только титул и $ 120 тыс., но и путёвки в Турнир претендентов — 2026. Также право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат три призёра Кубка мира.

