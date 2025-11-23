Скидки
Российские шахматистки обыграли Азербайджан в первом матче финала командного ЧМ

Российские шахматистки обыграли Азербайджан в первом матче финала командного ЧМ
Женская сборная России вышла вперёд в финале командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания). Россиянки обыграли сборную Азербайджана со счётом 3:1 в первом матче полуфинала.

Победы в партиях одержали Полина Шувалова и Александра Горячкина, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно сыграли свои партии вничью.

Второй поединок в рамках финальной встречи пройдёт также сегодня, 23 ноября. В полуфинале россиянки обыграли Китай, азербайджанские шахматистки оказались сильнее Казахстана.

Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году шахматистки из России одержали победу, в 2023-м не выступали.

