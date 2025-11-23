Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира, победив в финале Азербайджан

Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира, победив в финале Азербайджан
Комментарии

Женская сборная России одержала победу на командном чемпионате мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания). В финале россиянки обыграли сборную Азербайджана.

За команду на чемпионате мира выступали Полина Шувалова, Александра Горячкина, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно.

В первом матче финала россиянки победили со счётом 3:1. Второй матч финала завершился со счётом 2,5:1,5 в пользу россиянок. Победу одержала Гарифуллина, вничью сыграли Горячкина, Лагно и Шувалова.

Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году шахматистки из России одержали победу, в 2023-м не выступали.

Материалы по теме
Кошмарное поражение российского шахматиста на Кубке мира! Всё решил один зевок
Кошмарное поражение российского шахматиста на Кубке мира! Всё решил один зевок
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android