Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира, победив в финале Азербайджан

Женская сборная России одержала победу на командном чемпионате мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания). В финале россиянки обыграли сборную Азербайджана.

За команду на чемпионате мира выступали Полина Шувалова, Александра Горячкина, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно.

В первом матче финала россиянки победили со счётом 3:1. Второй матч финала завершился со счётом 2,5:1,5 в пользу россиянок. Победу одержала Гарифуллина, вничью сыграли Горячкина, Лагно и Шувалова.

Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году шахматистки из России одержали победу, в 2023-м не выступали.