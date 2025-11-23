Российские тхэквондисты выиграли пять золотых медалей на чемпионате Европы в Швейцарии

Российские спортсмены завоевали пять золотых медали на чемпионате Европы — 2025 по тхэквондо. Соревнования проходили в Эгле (Швейцария).

Чемпионами Европы стали Идар Багов (весовая категория до 58 кг), Рафаиль Аюкаев (свыше 80 кг), Маргарита Близнякова (до 57 кг), Лилия Хузина (до 67 кг) и Анастасия Космычева (свыше 67 кг).

Серебряные награды выиграли олимпийский чемпион Владислав Ларин (свыше 80 кг), Ирина Рогозина (до 49 кг) и Илья Данилов (до 68 кг). Бронзу взял Артём Мытарев (до 80 кг).

Российские тхэквондисты выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. На чемпионат Европы были заявлены 16 российских спортсменов.