Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Мне просто повезло». Вэй И — о победе над Андреем Есипенко в полуфинале Кубка мира — 2025

«Мне просто повезло». Вэй И — о победе над Андреем Есипенко в полуфинале Кубка мира — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Китайский шахматист, гроссмейстер Вэй И высказался о победе над россиянином Андреем Есипенко в полуфинале Кубка мира — 2025. Общий счёт 1,5:0,5.

— У нас в гостях Вэй И — второй участник, вышедший в финал Кубка мира и Турнир претендентов. Какая партия! Я не видела концовку — была занята другим интервью, и вдруг Андрей выходит из зала, а результат уже в твою пользу.
— Да, мне просто повезло. В финальной позиции только чёрные могли играть на победу, но он зевнул ладью. Наверное, усталость сказывается — турнир длинный, много партий. Так что просто счастлив, что удача оказалась на моей стороне.

— Матч вообще получился очень интересный, особенно классические партии. Ты ведь несколько раз был в трудных позициях, но продолжал бороться.
— Да, в обеих классических партиях мой соперник играл лучше. Он имел перевес, но думаю, я неплохо защищался, поэтому смог удержаться. В первой быстрой партии у меня уже были шансы сыграть на победу, но реализовать их было непросто — всё закончилось ничьей. А вот во второй партии он защищался очень точно. После хода c5 и особенно после ладья b8 у чёрных просто стало лучше — я этот сильный ход не заметил, — сказал Вэй И в интервью на YouTube-канале ФИДЕ.

Материалы по теме
Андрей Есипенко проиграл в полуфинале Кубка мира — 2025 по шахматам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android