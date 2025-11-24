«Матч будет непростым». Вэй И — о предстоящей встрече с Синдаровым в финале Кубка мира

Китайский шахматист, гроссмейстер Вэй И высказался о предстоящем матче с Жавохиром Синдаровым в финале Кубка мира — 2025.

— Завтра финал с Жавохиром, который сегодня выиграл тай-брейк. Как оцениваешь предстоящий матч?

— Да, он сыграл очень сильно, особенно в первой партии — блестяще провёл эндшпиль и заслуженно выиграл. Он силён не только в классике, но и в рапиде и блице, так что матч будет непростым, — сказал И в интервью на YouTube-канале ФИДЕ.

В матче за бронзу россиянин Андрей Есипенко сыграет с Нодирбеком Якуббоевым из Узбекистана. Победитель Кубка мира — 2025 получит не только титул и $ 120 тыс., но и путёвку в Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат три призёра Кубка мира.