«Матч будет непростым». Вэй И — о предстоящей встрече с Синдаровым в финале Кубка мира

«Матч будет непростым». Вэй И — о предстоящей встрече с Синдаровым в финале Кубка мира
Китайский шахматист, гроссмейстер Вэй И высказался о предстоящем матче с Жавохиром Синдаровым в финале Кубка мира — 2025.

— Завтра финал с Жавохиром, который сегодня выиграл тай-брейк. Как оцениваешь предстоящий матч?
— Да, он сыграл очень сильно, особенно в первой партии — блестяще провёл эндшпиль и заслуженно выиграл. Он силён не только в классике, но и в рапиде и блице, так что матч будет непростым, — сказал И в интервью на YouTube-канале ФИДЕ.

В матче за бронзу россиянин Андрей Есипенко сыграет с Нодирбеком Якуббоевым из Узбекистана. Победитель Кубка мира — 2025 получит не только титул и $ 120 тыс., но и путёвку в Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат три призёра Кубка мира.

